Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada son dönemde açıklanan verilerin ekonomide toparlanma sinyalleri verdiğini vurgulandtı.

Merkez dış talebin gücünü koruduğunu belirtirken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediğini belirtti.

Merkez Bankası’nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

‘FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK RİSKLER DEVAM ETMEKTE’

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

‘İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR’

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

KANLI: HAZİRANDA 150 PUAN İNDİRİRLER

QNB Finans Yatırım’dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri Haziran’da indirmeye başlayacağını ve 150 baz puan civarında indirim kararı alınacağı

tahmininde bulundu. Baş Ekonomist Burak Kanlı Foreks’e yaptığı açıklamada, TCMB cephesinde değişen bir şey olmadığını kaydederek, “Faizler beklendiği gibi sabit tutuldu. Ancak daha da önemlisi, karar metninde bir değişikliğe gidilmedi. Bu da, ‘acaba TCMB Nisan ayında faiz indirilebileceğine dair bir sinyal verebilir mi?’ şüphesini ortadan kaldırmış oldu. Banka son birkaç aydır açık ve net bir biçimde, enflasyonda ikna edici ve belirgin bir düşüş olana kadar mevcut duruşunu koruyacağını söylüyor. Ve bu söylemiyle tutarlı bir biçimde de hareket ediyor. Bunun sonucunda da para politikası tarafında uzunca süredir gözlemlemediğimiz hızda ve miktarda kredibilite kazanıyor.” diye konuştu.