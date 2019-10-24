Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Piyasada tahminler 100 veya 200 baz puan arasında faiz indirimi yapılacağı yönünde olurken Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğine vurgu yapıldı.

‘ILIMLI BİR TOPARLANMA’

Merkez Bankası yatırımların zayıf seyrinde olduğunu da vurguladı. Merkez Bankası sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma olduğunu belirtiyor.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilirken, “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.