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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar verdi. Böylece Merkez Bankası faizleri beklentilerin üzerinde indirmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları düştükçe Merkez'de oldukça hızlı bir şekilde faizleri indiriyor. Merkez'in faiz indiriminin bankaların kredi faizlerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki hafta belli olacak.

Sozcu.com.tr
14:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirerek 200 baz puan indirime gitti. Reuters’ın anketine katılan 20 finansal kurumdan sadece üç tanesi bankanın böyle bir indirim yapacağı tahmininde bulunmuştu.

Merkez Bankası faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada ekonominin toparlanma sinyalleri verdiğine vurgu yapıldı. Merkez, “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 14:42 12.12.2019
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