Son dakika… Merkez Bankası’ndan likidite adımı

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verdi.

“BAKIN ASLINDA BEN SİZİ KORUYORUM”

Bankaların canının çok yandığını belirten Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu sozcu.com.tr’ye konu hakkında açıklamalarda bulundu. Muratoğlu,”Daha önce Hazine, piyasa yapıcılığı sisteminde en azından prestij açısından bulunmakta olan bankaların canını faizi suni olarak düşük tutup çok yakmıştı. Bankalar bunları mecburiyetten alıyorlardı. Bazı bankalar sistemden ayrıldı. Şimdi Merkez Bankası “bakın aslında ben de sizi koruyorum” demeye getirdiği teknik bir düzenleme yaptı. Bu sayede likiditenin artmasını ve tahvil satımında bankaların daha iştahlı olmasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

TCMB’den yapılan açıklamada söz konusu kararda piyasa yapıcılığı sisteminin finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkıların dikkate alındığı belirtildi.

FAİZ ORANI 100 BAZ PUAN ALTINDA OLACAK

Buna göre tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, TCMB politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Politika faizi şu anda yüzde 24 düzeyinde bulunuyor.

Piyasa yapıcı likidite imkânı limitleri piyasa yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan devlet iç borçlanma senedi (DİBS) tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam TCMB fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacak.

REUTERS- SOZCU.COM.TR