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Son dakika… Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldığı belirtildi. Söz konusu hamle ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.

10:41 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir” denildi.

TCMB söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiğini duyurdu.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 10:46 05.08.2019
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