Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomide toparlanma sinyallerinin devam ettiğine vurgu yapılarak, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır” ifadesi kullanıldı.



Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde 250 baz puan indirim öngörüyorlardı. Faiz indirim beklentileri 175-450 baz puan aralığındaydı.

EYLÜLDEN TEMMUZA KADAR SABİTTİ

TCMB geçen yıl Ağustos ayındaki kur krizinin ardından enflasyonun yükselmesine paralel olarak Eylül ayında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24’e çıkarmış ve Temmuz ayına kadar sabit tutmuştu. Temmuz’da ise 425 baz puan indirime gitmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…