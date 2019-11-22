Son dakika: Migros’tan hisse satışı

Migros’tan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg'da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir), Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %10'unu temsil eden yaklaşık 18.105.423 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup Global Markets Limited ile bugün bir sözleşme imzalanmıştır.

Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital S.A. olarak Şirket'te herhangi bir payımızın kalmaması, BC Partners'ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise Şirket'teki toplam payının yaklaşık %12,82 olması beklenmektedir.

Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners iştirakleri tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir.