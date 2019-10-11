Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Moody’s büyüme beklentisini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisinde 2019 yılında yüzde 0.25 büyüme beklediklerini açıkladı. Kurum Şubat ayında yaptığı değerlendirmede ekonominin yüzde 2 seviyesinde daralacağını öngörmüştü.

13:17 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Moody’s büyüme beklentisini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme tahminlerini açıkladı. Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0.25 büyüyecek. Moody’s’e göre Türkiye ekonomisinin 2020-2021 yıllarında en az yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Türkiye’nin yeni ekonomik programındaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlik riskini artırdığı belirtilen açıklamada, büyüme hedeflerinin plandaki diğer öngörüler ile uyumlu olmadığı vurgulandı.

Moody’s açıklamasında Türkiye’nin ödemeler dengesi baskılarının büyüme toparlandığında yeniden başlamasının beklendiğini belirtti. Açıklamada “Türkiye’nin büyüme hedeflerinin ciddi mali teşvikler olmadan gerçekleşmesi olasılığı net değil. Türkiye reformları uygulayana kadar ödemeler dengesi krizlerine karşı kırılgan olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERUzmanlar ikinci YEP'i değerlendirdiUzmanlar ikinci YEP'i değerlendirdi
büyüme son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:29 11.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more