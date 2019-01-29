Son dakika… Nişasta bazlı şeker kotası düşürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5’ten yüzde 2.5’e indirileceğini söyledi.

2018 yılının Mart ayında nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi kabul edilmişti.

Türkiye'deki şeker ihtiyacının yüzde 90'ı pancar şekeri üzerinden karşılanırken, yüzde 10'u ise nişasta bazlı şeker üzerinden karşılanabiliyordu. Bu kota önce yüzde 5’e şimdi de yüzde 2.5’e düşürüldü. Böylece şeker üretiminin önemli bir kısmı pancar şekerinden karşılanacak.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR? Nişasta bazlı şeker ya da kısa adıyla NBŞ, mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir şeker türü. Üç farklı şeker molekülü var. Bunlara, glikoz, galaktoz ve fruktoz. Fruktoz, meyve şekeri olarak da adlandırılıyor ve doğada bolca bulunuyor. Nişasta bazlı şeker üretilirken nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz da fruktoza dönüştürülüyor. Nişasta bazlı şekerde bol miktarda fruktoz bulunuyor. Örneğin sofra şekeri olarak adlandırdığımız beyaz şekerde yüzde 50 glikoz yüzde 50 fruktoz bulunurken nişasta bazlı şekerde yüzde 90 oranında fruktoz bulunabiliyor. Fruktoz, meyvelerden tüketilmediği sürece vücut için zararlı kabul ediliyor.

2 BİN 400 MADENCİ KADROYA ALINACAK

Öte yandan Erdoğan, Soma’daki Işıklar bölgesinde çalışan 2 bin 400 madencinin TKİ’ye ait şirkette kadroya alınacağını söyledi. Erdoğan, “Manisa Soma Işıklar bölgesinde rödovans usulü ile çalıştırılan ve yılda altı milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2,400 işçimizin tamamı da TKİ’nin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma’daki yeni işletmeye çalışacak sahalarda yatırımcılarımızın 10,000 kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.