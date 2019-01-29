Son dakika… Nişasta bazlı şeker kotası düşürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5’ten yüzde 2.5’e indirileceğini söyledi.
2018 yılının Mart ayında nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi kabul edilmişti.
Türkiye'deki şeker ihtiyacının yüzde 90'ı pancar şekeri üzerinden karşılanırken, yüzde 10'u ise nişasta bazlı şeker üzerinden karşılanabiliyordu. Bu kota önce yüzde 5’e şimdi de yüzde 2.5’e düşürüldü. Böylece şeker üretiminin önemli bir kısmı pancar şekerinden karşılanacak.
Öte yandan Erdoğan, Soma’daki Işıklar bölgesinde çalışan 2 bin 400 madencinin TKİ’ye ait şirkette kadroya alınacağını söyledi. Erdoğan, “Manisa Soma Işıklar bölgesinde rödovans usulü ile çalıştırılan ve yılda altı milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2,400 işçimizin tamamı da TKİ’nin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma’daki yeni işletmeye çalışacak sahalarda yatırımcılarımızın 10,000 kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.
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