Son dakika… Otogaza zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Dün de motorine 20 kuruş benzine ise 16 kuruş zam gelmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 16/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gaz da 6 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 15 Ocak 2019

Zammın ardından otogaz litre satış fiyatları da İstanbul ve İzmir’de ortalama 3,52 liradan 3,58 liraya, Ankara’da ise 3,57 liradan 3,63 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.