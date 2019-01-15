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Son dakika… Otogaza zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Dün de motorine 20 kuruş benzine ise 16 kuruş zam gelmişti.

Sozcu.com.tr
android-time 16:46
Haberler Ekonomi
Son dakika… Otogaza zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Dün de motorine 20 kuruş benzine ise 16 kuruş zam gelmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zammın ardından otogaz litre satış fiyatları da İstanbul ve İzmir’de ortalama 3,52 liradan 3,58 liraya, Ankara’da ise 3,57 liradan 3,63 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Son güncelleme: android-time 16:4815.01.2019
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