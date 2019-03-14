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Son dakika… Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı. Sanayi üretimi Aralık 2018'de de yüzde 9.8 gerilemişti.

Sozcu.com.tr
10:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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Son güncelleme: android-time 11:18 14.03.2019
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