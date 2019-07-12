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Son dakika… Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı.

10:01 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Son güncelleme: android-time 10:12 12.07.2019
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