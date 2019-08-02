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Son dakika: S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Beklendiği gibi S&P Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi. Kredi notu B+, görünüm 'durağan' seviyesinde bırakıldı.

23:15 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Buna göre kurum, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak bıraktı.

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Ekonomistler S&P’den değişiklik beklemiyordu.

S&P, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyümesini öngörürüyor.

S&P, Şubat ayında yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin kredi notunu “B+”, görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti

İşte Türkiye’nin üç büyük kurumdaki kredi notu:

S&PB+DurağanYatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında
Moody’sB1NegatifYatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında
FitchBB-NegatifYatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında

 

Son güncelleme: android-time 23:55 02.08.2019
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