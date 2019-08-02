Son dakika: S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Buna göre kurum, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak bıraktı.

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Ekonomistler S&P’den değişiklik beklemiyordu.

S&P, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyümesini öngörürüyor.

S&P, Şubat ayında yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin kredi notunu “B+”, görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti

İşte Türkiye’nin üç büyük kurumdaki kredi notu: