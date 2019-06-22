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Son dakika: Taksit sayıları değişti

Kredi kartlarından sonra perakende ticarette de uygulanacak taksit sayıları yeniden belirlendi. Buna göre fiyatı 3.500 TL üzerinde olan televizyonlarda taksit sayısı 6 aya çıktı. Kuyumculuk alışverişine dört taksit geldi.

Sozcu.com.tr
10:05 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Taksit sayıları değişti

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak. Önceden kuyum satışlarında taksit yoktu.

Video, kamera, ses sistemi taksitleri altı ay oldu. Önceden bu ürünlerde taksit miktarı üç aydı.

Tablet bilgisayarlarda taksit sayısı altı ay olarak sabit kaldı.

Fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan televizyon satışlarında taksit sayısı altı ay oldu. Önceden fiyatı 3000 TL üzerinde olan TV’lerde  taksit sayısı üç aydı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi ürünlerde taksit sayısı 18 ay oldu.

Mobilya ürünlerinde taksit sayısı 18 ay oldu.

18 Ocak tarihli taksit düzenlemesinde mobilya ve beyaz eşyanın taksit sayılarına ilişkin bir ifade bulunmuyordu.

BDDK 13 Haziran tarihinde kredi kartları için söz konusu taksit düzenlemelerini aşağıdaki gibi gerçekleştirmişti.

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