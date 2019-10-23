Son dakika… Trump’ın konuşmasından sonra dolar/tl sert düşüş!

Akşam saatlerine 5,77-5,80 seviyelerinde giren dolar/tl ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ve ortadoğuya yönelik yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmeden mutabakat kararı çıkması ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen Suriye’de yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmadığına yönelik açıklamalar TL’nin değerlenmesinde etkili oldu. Dolar dün akşam saatlerinde % 1 düşerek 5.7883’e kadar geriledi.

Bu sabah da 5.80 civarında başlayan dolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından 5.72 lira düzeyine kadar geriledi. Saat 19:00 itabarıyla dolar/tl uluslararası piyasalarda 5,72 seviyelerinde seyrediyor.