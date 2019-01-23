Son dakika… Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için 2019 Ocak ayından itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Haber bülteninde mevsim etkilerinden arındırılmış endeks değerleri verilmekte olup, Ocak 2012 tarihinden itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış ve arındırılmamış endeks değerlerine istatistiksel tablolardan ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar meta veri bölümünde sunulmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı; Aralık ayında 58,7 olan endeks Ocak ayında 58,2 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ AZALDI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 75,3 iken, Ocak ayında %2,4 oranında artarak 77,1 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 76 iken, Ocak ayında %0,6 oranında artarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 60,91 iken Ocak ayında %0,1 oranında azalarak 60,86 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 22,7 iken, Ocak ayında %19,2 oranında azalarak 18,3 oldu.