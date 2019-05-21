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Son dakika… Tüketici güven endeksi 11 yılın dibinde

Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir gösterge olan tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu. Endeks Kasım 2008'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Sozcu.com.tr
10:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Tüketici güven endeksi 11 yılın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ KÖTÜLEŞTİ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında yüzde 14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ AZALDI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

TASARRUF ETME BEKLENTİSİ AZALDI

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında yüzde 20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 11:21 21.05.2019
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