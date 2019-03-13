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Son dakika… Türk hava sahası o uçaklara kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

13:13 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Türk hava sahası o uçaklara kapandı

Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya  ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur.”

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Son güncelleme: android-time 14:15 13.03.2019
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