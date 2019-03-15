Son dakika… Turkcell Genel Müdürü görevi bırakıyor iddiası

Habertürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre; Terzioğlu dün akşam itibarıyla görevinden istifa etti. Turkcell’in konuyu bir açıklama ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklaması bekleniyor. Reuters’ın haberine göre ise Turkcell yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmadı.

Konuya yakın iki kaynak Turkcell’in görevden ayrılan CEO’su Kaan Terzioğlu yerine satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın vekalet edeceğini bildirildi.

KAAN TERZİOĞLU KİMDİR?

Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başladı.

Kaan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD'de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika'da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ardından Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.