Son dakika… Mahkemeden ‘UBER’ kararı! Yasaklandı

Bir zamanlar büyük tartışma konusu olan UBER davasında karar çıktı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

ERDOĞAN: UBER KONUSU BİTMİŞTİR

24 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

UBER KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

UBER ise 31 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’deki XL servisini durdurduğunu açıklamıştı. UBER'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.