Son dakika… Varlık barışı uzuyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni bir ekonomik paket hakkında açıklamalarda bulundu. Muş varlık barışının 6 ay daha uzatılması teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Muş 15 TL olan yurt dışı çıkış harcının da 50 TL’ye yükseltilmesini teklif edeceklerini belirtti.

TCMB’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, “TCMB başkanının görevden alınması ile ilgili kararın kanunu haykırı olduğu değerlendirmeleri doğru değildir. Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanınmaktadır” açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR