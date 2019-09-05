Son iki haftada hesaplardan yarım milyar dolar çıktı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler geçen hafta olduğu gibi bu hafta da dolar satmaya devam etti. Vatandaşların dolar birikimleri 29 Ağustos ile biten haftada 79 milyon dolar azalarak 66 milyar 873 milyon dolardan 66 milyar 794 milyon dolara geriledi.

Vatandaşlar 23 Ağustos ile biten haftada da 419 milyon dolar satmıştı. Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 29 Ağustos ile biten haftada 219 milyar 915 milyon dolardan, 219 milyar 460 milyon dolara geriledi.

31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.