Son iki yılda doğalgaza yüzde 64 zam geldi!

Makine Mühendisleri Odası'nın Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerini baz alarak yaptığı çalışmaya göre, Aralık 2017'den Eylül 2019'a kadar geçen süreçte doğalgaza konutlarda yüzde 64, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 120, elektrik santrallerine ise yüzde 110 zam geldi.

Geçen yıl Türkiye ortalamasına göre 100 metrekarelik bir hanenin ortalama yıllık doğalgaz gideri ise bin 220 lira olarak gerçekleşti. 2019 yılında yapılan zamların ardından bu tutarın bin 720 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞERKEN BİZDE DOĞALGAZA ZAM GELİYOR

Deutsche Welle'den Aram Ekin Duran'a konuşan Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalıma Grubu Başkanı Necdet Pamir dünyada doğalgaz fiyatlarının düştüğünü söylüyor.

Pamir, “Pamir, 2018’de Brent tipi petrolün varili 71,2 dolar iken, 2019’da bu rakam 65,2 dolara geriledi. 2020’de de 65 dolar olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu zamların petrol fiyatları ile bir ilgisi yok” diye konuşuyor.

Ekonomist Mustafa Sönmez'e göre ise, doğalgaz zammını bir tür “vergilendirme” olarak okumak gerekiyor. Sönmez, hükümetin tıpkı sigara ve alkol ürünlerine yaptığı aşırı zamlar gibi doğalgaz üstünden de adeta kullanıcılardan vergi tahsil ettiğini öne sürüyor.

Ekonomist, “İçki veya sigarayı azaltabilir ya da bırakabilirsiniz ama doğalgaz açısından böyle bir şey söz konusu değil. Doğalgaz haneler ve sanayi tesislerinin vazgeçemeyeceği bir madde. Bu nedenle kış kendini hissettirmeye başlayınca oluşacak kabarmış faturalar, toplumun pek çok kesiminde tepkiye neden olacaktır” yorumunu yapıyor.

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SANAYİCİLER TEPKİLİ

Doğalgaz zammı, sanayici cephesinde de büyük tepki ile karşılandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2019 ikinci çeyrek büyüme verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde sermaye yatırımlarında sert fren yapan sanayiciler, doğalgaz zamları sonrasında yılın geri kalanında da yatırımdan uzak duracağa benziyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, zam kararının sanayicilerle fikir alışverişi yapılmadan hayata geçirilmesine karşı çıktı.

Abone sayısı 15 milyona ulaştı

15 MİLYON DOĞALGAZ ABONESİ VAR

Bugün itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan toplam 72 tane doğal gaz dağıtım şirketi bulunuyor.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, 2018 sonu itibariyle Türkiye'de doğal gazda abone sayısı 15 milyona ulaşırken, doğalgazdan faydalanan nüfus 60 milyonu aştı.

Geçen yıl tüketimin 20 milyar 483 milyon metreküpü elektrik üretim santrallerinde, 15 milyar 78 bin metreküpü sanayide ve 13 milyar 301 milyon metreküpü de konutlarda gerçekleşti.