Sosyal Çalışma Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kurası hangi gün?

Öğrencileri daha erken zamanda çalışma hayatıyla tanıştırılması amacı ile oluşturulan Sosyal Çalışma Programı başvurları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından günlük 67,36 lira ödeme karşılığında çalışma imkanı sunulan Sosyal Çalışma Programı'nda sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki açıklanma tarihi belli mi?

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları başvuruları 28 Haziran'da bitti. Başvuruların alınmasının ardından, SÇP sonuçlarının 5 Temmuz 2019 günü açıklanması bekleniyor.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI İLE KAÇ TL VERİLECEK?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

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SÇP NE KADAR SÜRECEK?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.