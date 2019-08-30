Sosyal medyada sigara-alkol fiyatlarına zam iddiaları yalanlanıyor

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında içki ve alkol fiyatlarının zamlı tabloları yayınlanıyor. Söz konusu tabloların ilki bu hafta Salı günü sosyal medyada yayıldı. Buna göre British American Tobacco sigaralarına 5 TL zam geldiği iddia edilmişti.

Bu zamma göre bir sigaranın ücreti 20 TL'yi aşıyordu. Sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı.

İşte British American Tobacco'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

İLGİLİ HABER Sigara zammı iddialarına şirketten açıklama

İÇKİYE YÜZDE 30 ZAM İDDİASI

Bundan bir gün sonra Çarşamba günü alkol fiyatlarına yüzde 30 zam geldiği ve zammın 4 Eylül'de devreye alınacağına ilişkin bir liste internette dolaşmaya başladı. Listeye göre 35'lik rakının ücreti 99 TL'ye kadar çıkıyor!

Mey İçki konu hakkında British American Tobacco gibi kurumsal bir açıklama yapmadı fakat sozcu.com.tr'nin şirket kaynaklarından öğrendiğine göre söz konusu liste gerçeği yansıtmıyor.

Şu an olası bir kurum zammı gündemde değil gündemde olsa bile söz konusu miktarda bir zam olma ihtimali üzerinde durulmuyor.

Sozcu.com.tr’ye açıklamada bulunan fakat isimin verilmesini istemeyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği yöneticisi kendilerine internette dolaştığı gibi bir alkol zammı listesi ulaşmadığını bildirdi.