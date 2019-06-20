Sosyal medyada ‘The Camera Otel’ benzetmesi

Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya’nın görüşme görüntülerini servis eden otele sosyal medyada tepkiler yağıyor. Vatandaşlar kişisel verilerin nasıl bu kadar serbestçe paylaşılabildiğini anlamazken otelin özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı davrandığını ifade ediyor.

ÖZKÖK: YARGI REFORMUNA AYKIRI

Hürriyet Gazetesi’nin köşe yazarı Ertuğrul Özkök de bugün otelin görüntüleri servis etmesine ilişkin görüşlerini köşesine taşıdı. Özkök otelin yaptığı bu hareketin yeni yargı reformu ile tezat oluşturduğunu söyledi. İşte Özkök’ün yazısının ilgili bölümü:

Tam 20 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de “Adalet ve Yargı Reformu”nu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil çok geniş bir kesimden tam destek aldı.

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Cumhurbaşkanı'nın o gün Külliye'de açıkladığı reform paketinin “birinci bölümü”, “Hak ve Özgürlükler” adını taşıyordu.

O bölümde 8 madde vardı.

Şimdi size o 8 maddenin 7'ncisini aynen yazıyorum:

“Kişisel verilerin korunması kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecektir…”

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İstanbul'da bir otelden sızdırılan görüntüler, “kişisel verilerin korunması” denilen şeyin ta kendisidir… Yani, o görüntüleri sızdıranlar kimse…

Evet işte onlar Cumhurbaşkanımızın 20 gün önce Külliye'de bu millete yaptığı vaadi resmen sabote etmişlerdir…

İşte Twitter’da otelle ilgili yapılan yorumlardan bazıları:











