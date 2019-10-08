Sosyal medyanın konuştuğu piyasa yorumu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini Suriye operasyonu sebebiyle tehdit ettiği açıklamasının ardından dolar/TL hareketlendi. Dolar 5.80’in üstüne çıktı. Sosyal medyada ise enteresan bir yorum gündem oldu.

8 Mayıs 2019 tarihinde yani bundan tam beş ay önce Bloomberg HT'de yayımlanan Küresel Piyasalar isimli programda konuşan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan 8 Ekim tarihli vadeli işlemlere dikkat çekerek oldukça yoğun bir alım satım faaliyeti olduğunu fakat sebebini bilmediğini söyledi.

Manukyan, döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim 2019’a yönelik yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, “Ekim’in 8’ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullanmış.

Manukyan yorumunda 8 Mayıs 2019 tarihinden beş ay sonrası için dolar alım satımı hakkında yoğun işlem trafiği olduğunu söylemişti. Manukyan’ın yorumları sosyal medyada gündem oldu.