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Twitter’de ekonomi alanında önde gelen 10 isim

Son dönemde oldukça hareketli günlerden geçen ülke ekonomisi her kesimin ilgisini çekiyor. Vatandaş ekonomide ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Türkiye'nin ünlü ekonomistleri artık ekranlarda eskisi kadar yer almıyor, bu isimlerin Twitter hesapları ise takipçilerin tarafından yoğun bir şekilde izleniyor. İşte son dönemde sosyal medyada finansın öne çıkan isimleri.

Sozcu.com.tr
12:41 -
Haberler Ekonomi
Twitter’de ekonomi alanında önde gelen 10 isim

Ekonomik gelişmeler ülke gündeminin ilk sırasında yer alırken bir çok ünlü ekonomist artık ana akım medyada kendisine yer bulamıyor. Bu isimlerin sosyal medya hesapları ise hiç olmadığı kadar çok takip ediliyor. Söz konusu isimler arasında bir gazetede yazı yazan iki isim var. SÖZCÜ ekonomi yazarı Murat Muratoğlu ve Dünya Gazetesi yazarı Emre Alkin. İşte finans alanında Twitter’ın önde gelen isimleri…

1- PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı

2- PROF. DR. MAHFİ EĞİLMEZ

Altınbaş Üniversitesinde öğretim üyesi. Yayımlanmış 18 kitabı ve çok sayıda makalesi var. İnternette BBC Türkçe servisine yazılar yazıyor.

3- UĞUR GÜRSES

Ekonomi yazarı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı. Deutsche Welle Türkçe servisine yazılar yazıyor.

4- ATİLLA YEŞİLADA

30 Türk kuruma araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

5- MURAT MURATOĞLU

SÖZCÜ GAZETESİ ekonomi yazarı.

6- İBRAHİM TURHAN

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

7- NESRİN NAS

İktisatçı, 21.dönem İstanbul Milletvekili ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı.

8- REFET GÜRKAYNAK

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı İktisatçı, ekonomist.

9- EMRE ALKİN

Akademisyen, ekonomist ve yazar. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı.

10- GÖKHAN USKUAY

Yatırım Stratejisti Gökhan Uskuay

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Son güncelleme: android-time 12:49 28.03.2019
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