Twitter’de ekonomi alanında önde gelen 10 isim

Ekonomik gelişmeler ülke gündeminin ilk sırasında yer alırken bir çok ünlü ekonomist artık ana akım medyada kendisine yer bulamıyor. Bu isimlerin sosyal medya hesapları ise hiç olmadığı kadar çok takip ediliyor. Söz konusu isimler arasında bir gazetede yazı yazan iki isim var. SÖZCÜ ekonomi yazarı Murat Muratoğlu ve Dünya Gazetesi yazarı Emre Alkin. İşte finans alanında Twitter’ın önde gelen isimleri…

1- PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı

Bu işin sonu iyi değil.

Yabancı yatırımcı bu şekilde kıstırılmaya devam edilirse, Döviz burada kalır ama Borsa’nın, Tahvilin canı çıkar, Faiz fırlar. Bu Swap oranları indikten sonra da yatırımcı ülkeden gider bu sefer Döviz fırlar. Bu kadar sansasyonel hareket edilmemesi gerekir pic.twitter.com/0C7ed1l7x4 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) 27 Mart 2019

2- PROF. DR. MAHFİ EĞİLMEZ

Altınbaş Üniversitesinde öğretim üyesi. Yayımlanmış 18 kitabı ve çok sayıda makalesi var. İnternette BBC Türkçe servisine yazılar yazıyor.

Bu ülke herkesi finans uzmanı yaptı. Sokakta oyun oynayan çocuklar birbirine swap nedir diye soruyorlar artık. Ne kadar övünsek az. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 27 Mart 2019

3- UĞUR GÜRSES

Ekonomi yazarı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı. Deutsche Welle Türkçe servisine yazılar yazıyor.

Swap işlemlerinde faiz patlamasını “yabancılar TL'yi sıkıştırdı, biz de yabancıları TL'ye sıkıştırdık” diye açıklamak basite indirgemek ve de yıkımı hiç anlamamış olmak demek… — uğur gürses (@ugurses) 27 Mart 2019

4- ATİLLA YEŞİLADA

30 Türk kuruma araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Borsa’daki satış swap yasakları bitince diğer piyasalarda yaşanacakların kostümlü provasıdır. Yabancıyı hain, ajan, casus manipülatör yaptınız, artık bu ülkede kalır mı sandınız? — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) 27 Mart 2019

5- MURAT MURATOĞLU

SÖZCÜ GAZETESİ ekonomi yazarı.

DOLARI NASIL DÜŞÜRDÜK?

Haliyle kimi ellerindeki doları sattı,

kimi borsadaki hissesini,

kimi de Türkiye borçlanma tahvilini…https://t.co/u1TxI98rRj #gazetesozcu @gazetesozcu — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) 27 Mart 2019

6- İBRAHİM TURHAN

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

Son dönemde, belirsizliklerin azalmasıyla kısa süre sonra zaten istikrara kavuşabilecek olan TL'yi, kısa bir süreliğine belli bir seviyenin altında tutabilmek için konvansiyon haline gelmiş yerleşik kuralların ötesine geçerek son 20 yılda oluşturulmuş değerli algıyı riske attık. — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) 27 Mart 2019

7- NESRİN NAS

İktisatçı, 21.dönem İstanbul Milletvekili ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı.

Buna son düzlüğe girilirken, ekonomimiz saldırı altında bahanesini yaratmak için TL sıkıştırmasını da ekleyin. Ve bu adımın Türk hisselerinin ve tahvillerinin fiyatını nasıl aşağı çektiğine bakın, seçimden sonra karşılaşacağımız faturayı hesaplayın. — nesrin nas (@Nesrinnas) 27 Mart 2019

8- REFET GÜRKAYNAK

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı İktisatçı, ekonomist.

Kötü iktisat politikarı–genel olarak kötü politikalar–elbette kötü iktisadi sonuçlara yol açıyor. Bunları başka, daha kötü politikalarla bir süre için yamamak mümkün, ama bu bir yandan da sorunları büyütüyor. Büyüttü ve buraya geldik. — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) 23 Mart 2019

9- EMRE ALKİN

Akademisyen, ekonomist ve yazar. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı.

Dolar yükselmesin diye orantısız güç kullanmaya devam ediyoruz… — emre alkin (@emrealkin1969) 28 Mart 2019

10- GÖKHAN USKUAY

Yatırım Stratejisti Gökhan Uskuay