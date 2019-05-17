Sozcu.com.tr ‘İşsizim’ projesi ile iki vatandaşa iş buldu!

Türkiye’de işsizlik sorunu gün geçtikçe büyüyor! Sozcu.com.tr’nin işsizlerin sesini duyurmak için kurdukları ‘İşsizim’ platformunun ilk gününde iki vatandaşa iş çıktı.

Küçükcekmece’de bir civata fabrikası Genel Müdürü Şansal Şenkaya kurumumuza issizim@sozcu.com.tr adresi üzerinden ulaşarak iki okurumuza iş teklifinde bulundu.

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BAYRAM ÖNCESİ EKİBİMİZE KATABİLİRİZ

Şenkaya attığı mailde, “İstanbul'da yerleşik 70 yıllık bir firmayız. Yurt dışı bağlantılı bir firma olduğumuz için bu kriz bizi zorlasa da hala ekibimizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. İlgili haberinizde ismi geçen İ.E ve Ufuk Aslan ile beni irtibatlandırabilir misiniz? Böyle değerli eğitim ve mesleki kariyeri olan iki arkadaşımızı Bayram öncesi ekibimize katabiliriz.” ifadelerini kullandı.

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Sozcu.com.tr olarak biz de ilgili okurlarımıza hemen ulaşarak müjdeli haberi verdik. Siz de issizim@sozcu.com.tr adresine iletişim bilgilerinizle birlikte e-posta gönderin sesinizi duyuralım.

İşte İ.E ve Ufuk Aslan’ın işsizlik hikayesi;

19 yıllık iş deneyiminin ardından geçen yıl mart ayında işsiz kaldım. ODTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum. 14 aydır iş bakıyorum. EYT’li olduğum için iş bulamıyorum.

İ.E

40 yaşındayım. Üniversiteyi Amerika’da okudum. İşletme mezunuyum. Stajımı Almanya’da yaptım. 12 yıl aile firmamızda yöneticilik yaptım, işler kötü gidince iflas ettik. İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine hakim olmama rağmen, bir türlü iş bulamadım. 33 ayrı firmaya iş başvurusu yaptım. 1 tanesi bile aramadı. Psikolojim bozuldu, aile içinde huzursuzluklar başladı.

Ufuk Aslan