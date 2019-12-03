Son dönemlerde internet üzerinde yapılan aramalarda sözleşmeli personel ile ilgili aramalar sıkça arttı. Sözleşmeli personel nedir? Nasıl sözleşmeli personel olunur? Bu ve buna benzer sorular ile sözleşmeli personel ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar için konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladık. İşte sözleşmeli personel olmak isteyenlerin özellikle göz atması gerekenler…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR? NASIL SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLUNUR?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman ya da yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı hemen her kurum için sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. Kurumlar memur ihtiyaçlarını Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) bildirir ve Devlet Personel Başkanlığı da çıkarttığı ilanlarla ile personel alım yapar ve bu şekilde boş kadroları doldurur. Bu şartlarda pek çok kurum ve belediye sözleşmeli personel alır. Sözleşmeli mühendis, avukat, mimar, büro personeli, hemşire gibi pek çok farklı meslekten alım yapılmaktadır. En az lise memuru olan herkesin sözleşmeli personel olma şansı bulunmaktadır.

Sözleşmeli personel olabilmek için;

– TC vatandaşı olmak,

– Belirli suçlardan ceza almamak,

– Kamudan yasaklı olmamak,

– KPSS'den en az 70 puan almış olmak gibi genel şartlar mevcuttur. Tüm bu genel şartların yanı sıra her kurumun da alımı yapılacak olan işe ve kurum içi kurallara göre belirlediği özel şartlar bulunmaktadır. Bunlar çıkarılan ilanlarda belirtilmektedir.

Bunlar;

-Eğitim seviyesi,

-Yaş,

-Yabancı dil ya da

-Deneyim gibi ekstra şartlar olabilir.

Bu nedenle sözleşmeli personel alımına başvuracak olan adaylar başvuru yaparken istenilen şartları sağlayıp sağlamadıklarına mutlaka bakmalıdırlar.