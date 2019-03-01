Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne 51 personel alınacak. Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan ilana göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU İLANI

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına başvurmak isteyen adayların 26 Şubat – 12 Mart 2019 tarihleri arasında Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı.

Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.