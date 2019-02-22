S&P: Ülkelerin dış borcu 2019´da 50 trilyon dolar olacak

S&P açıklamasına göre, söz konusu artış 7.78 trilyon dolar düzeyinde olacak ve bu artışın yüzde 70´i uzun vadeli borçların yeniden finanse edilmesinden kaynaklanacak. S&P analisti Karen Vartapetov, 2019 yılında dış borçlardaki 2.3 trilyon dolarlık artışın ise net borçlanma ile gerçekleşeceğini ve bu artışın yıllık bazda yüzde 3.2’ye karşılık geleceğinin altını çizdi. Öngörülen dış borç toplamı, tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2.6´sına denk geliyor. Açıklamada, en yüksek dış borcu olan ülkelerin değişmeyerek ABD ve Japonya olacağı belirtildi.

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Raporda, toplam ticari borçalanmanın uzun vadeli olan kısmının toplam GSYH´nın yüzde 9.0´unda kalacağı ve kısa vadeli borçlanmanın 5.3 trilyon dolar olacağı öngörüldü. Borçlanmanın GSYH´ya oranının 2014 yılındaki yüzde 5.4´ten kademeli olarak aşağıya çekildiğinin belirtildiği raporda, bu duruma sebep olarak hükümetlerin vadeleri uzatması, düşük faizler ve finansal iyileştirmeler olduğuna işaret edildi.

DHA