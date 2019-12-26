Sparta&Co’dan iş birliği

LAT'de finansal trading eğitimleri Londra'da İngiliz eğitmenler tarafından verilecek. Eğitimler finansal analiz, teknik analiz, trading psikolojisi ve risk yönetimi gibi trading'in dört temel ayağına odaklanıyor. LAT, akredite edilmiş kurslar sunan, İngiltere'de regülasyonlara tabii bir akademi ve “Trading Academy of Year 2019” ödülüne sahip.

Sparta&Co Kurucu ortağı Taner Özarslan konu hakkında yaptığı açıklamada, finansal trading konusunda gerekli bilgilere sahip, doğru tekniklere hakim olan, psikolojisini iyi yönetebilen kişilerin iyi birer trader olabileceğini, finansal piyasalarda doğru hareket ederek başarıya ulaşabileceklerini belirtti.

LAT'nin ünlü dekanı Paddy Osborn ise, “Gerekli psikolojik kontrol olmadan, traderlar stres anlarında disiplinlerini sürdürmekte başarısız olacaklar ve bu er ya da geç ciddi kayıplara neden olacaktır. Yapmaya değer bir şey, iyi yapmaya değerdir ve bunu yapmak için nasıl yapılacağını iyi öğrenmeniz gerekir. Bireyler bizimle çalışmak için zaman ve para vermeye karar verirse, o zaman biz de tüm gücümüzle kişisel hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız.” açıklamasında bulundu.