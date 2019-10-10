S&P’den Barış Pınarı Harekâtı değerlendirmesi

S&P açıklamasına göre Türkiye’nin 2018 ve 2019 yıllarındaki güçlü turizm performansı özel sektörünün esnekliğini ve rekabet edebilirliğini göstermiş olsa da, Ankara’nın son adımı, güvenlik algılarını etkileyebilir ve sonuç olarak bu kilit sektörü olumsuz etkileyebilir.

DÖVİZ KURU İSTİKRARINA ZARAR VEREBİLİR

S&P, “Kuzeydoğu Suriye’de çatışma potansiyeli ve Türkiye içinde terörimin yeniden doğması ihtimali bu algıları engelleyebilir ve Türkiye’nin döviz kazancındaki kapsamlı iyileşmesini engelleyebilir ve istihdam ve yabancı rezerv seviyeleri ve döviz kuru istikrarına zarar verebilir” dedi. S&P Türkiye’yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.

REUTERS