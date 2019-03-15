S&P’den Türkiye değerlendirmesi

S&P dün akşam yayınladığı bültende Türkiye’nin 2018 sonunda resesyona girdiğinin TÜİK’in 11 Mart’ta açıkladığı verilerle teyit edildiğini belirterek “Biz bunu Ağustos ayından bu yana tahmin ediyorduk ve 2018 için gelen yüzde 2.6 nihai büyüme oranı bizim önceki tahminlerimize büyük ölçüde paralel” değerlendirmesini yaptı.

EN FAZLA DARALMAYI KAYDETTİ

Türkiye ekonomisi TL’deki sert değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın iç talep ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle 2018 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daralarak 2009 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en fazla daralmayı kaydetti.

Ekonomi 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 2.6 ile beklentilerin hafif üzerine büyüdü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 daralmasının ardından dördüncü çeyrekte yüzde 2.4 azaldı.

Bazı ekonomistler mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nın iki çeyrek üst üste daralması nedeniyle ekonominin teknik resesyona girdiğini belirtiyor.

S&P, Türkiye’nin geçen yıl Ağustos ayında yaşanan kur krizi sonrasında stagflasyonist bir düzeltmeye doğru gittiği görüşünü sürdürdüklerini aktardı.

S&P, Türkiye’nin 2019’da negatif yıllık büyüme yaşayacağı yönündeki temel senaryolarını devam ettirdiklerini ifade etti.

‘TOPARLANMA BEKLİYORUZ’

Değerlendirmede, “Yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi toparlanma bekliyoruz. Başta yurt içi talep olmak üzere sıkılaşan uluslararası finansal koşullar ortamında yatırımlarda devam eden daralma, zayıf TL kaynaklı yüksek döviz cinsinden borç yükü ve yüksek TL faizleri ile birlikte en önemli zayıflık olacak” denildi.

REUTERS