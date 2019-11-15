SPK ceza yağdırdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 450 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Global Menkul Değerler AŞ’nin 100 milyon lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 600 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 350 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ’nin 218 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

Ayrıca Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 1 milyar 870 milyon lira tutarındaki Tahvil/Finansman Bonosu ile 30 milyon lira tutarındaki Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracını onayladı.

BİR ŞİRKETE 2 MİLYON 322 BİN TL CEZA

SPK, Altınyağ Kombinaları AŞ hakkında şirketin söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine ve şirkete toplamda 2 milyon 322 bin lira para cezasının uygulanmasına karar verdi.

IŞIK MENKUL DEĞERLER VE CITIBANK’A DA CEZA

Işık Menkul Değerler AŞ’ye, Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ye, Invest-Az Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye, Citibank AŞ’ye idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 5 kişiye, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 18 kişiye, Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 kişiye, San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ (SANEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 4 kişiye, METRO Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ (METRO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye geçici işlem yapma yasağı getirdi. (AA)