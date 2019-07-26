S&P’nin not değiştirmesi beklenmiyor

Foreks’in 10 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor. Ankete katılan 10 ekonomistten 1’i görünümün ‘Pozitif’ olarak belirleneceği ve ‘B+’ notunun korunacağı tahmininde bulunurken, 9’u ‘Durağan’ görünüm ile ‘B+’ kredi notunun değiştirilmeyeceğini öngördü. Ankete GCM Yatırım, Vakıf Yatırım, İş Portföy, Ahlatcı Yatırım, Halk Yatırım, IşıkFX, Yatırım Finansman, Şekerbank, Alternatifbank ve NoorCM katıldı.

Standard and Poors, 1 Mayıs 2018’de Türkiye’nin ‘BB’ notunu kredi notunu ‘BB-‘ye indirerek, ‘Negatif’ olan görünümünü ‘Durağan’ olarak değiştirmişti. S&P, en son 17 Ağustos tarihinde Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’ya düşürmüş, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak korumuştu. 2019 yılındaki ilk değerlendirmenin yapıldığı 16 Şubat’ta ise ‘B+’ kredi notu ile ‘Durağan’ görünümde değişikliğe gidilmemişti. S&P’nin Türkiye ile ilgili 2019 yılındaki ikinci değerlendirmesinin

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