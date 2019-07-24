Bir kimsenin mesleki bilgisini pekiştirmek, arttırmak için bir kurumda bir ya da birden fazla bölümde çalışarak geçirdiği süreye staj yapmak denmektedir. Okul döneminde öğrendiklerini iş hayatına aktarmak için bir nevi alıştırma süresi olan stajyerlik ve bu dönemde yapılan stajyer sigortası akıllarda birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Staj sigortası kimlere yapılır? Staj sigortası sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenlerle ilgili cevapları bulabileceğiniz ayrıntılı haberimiz…

STAJYER SİGORTASI KİMLERE YAPILIR?

Stajyer olarak bir kurumda çalışan kişiler iki grupta toplanabilir.

Gönüllü staj yapanlar: Okullarının tanımladığı zorunlu bir staj programı olmamasına ve bu durumun notlarına bir etkisi olmamasına rağmen mesleki anlamda daha iyi bilgi alabilmek için tatil ve boş günlerini değerlendirmek adına bir kurumda çalışan kişilerin yaptığı staj türüne denmektedir. Gönüllü staj yapanlar, stajyer sigortasına dahil edilmezler.

Zorunlu staj yapanlar: Okul programlarının zorunlu kıldığı ve not sisteminde değerlendirilecek olan kişilerin yaptığı stajdır. Zorunlu staj yapanların sigortalı olmaları şarttır. Okullarının belirlediği aralıklarda kendilerin bulduğu ya da okulun önerdiği kurumlarda mesleğin gerektirdiği şekilde staj yapan bu kişiler sonrasında değerlendirme altına girer ve sergiledikleri performans not olarak değerlendirilir.

STAJ SÜRELERİ NE KADARDIR?

Stajyer olarak çalışan kişilerin ne kadar süre çalışmaları gerektiği ile ilgili de çeşitli sorular var. Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 iş günüdür. Bu 60 günün yarısı genel stajda, diğer yarısı da mesleki stajda geçmektedir. Aynı kurumda gerçekleştirebilecekleri bu ayrımı farklı birimlerde yapmak zorundadırlar.

STAJ SİGORTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Birçok işlemin kolaylıkla gerçekleştirildiği e-devlet Kapısı ile staj sigortası sorgulaması da yapılabilir. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

– https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu linkine tıklayın.

– E-devlet girişi yapmadıysanız kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

– TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapın.

– E-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Ardından otomatik olarak yönlendirileceğiniz hizmet dökümü sayfasında staj sigortanız ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.