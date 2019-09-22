“Startup Weekend Women” Adana ve İzmir’de

Yoğun bir girişimcilik kampı ve yarışması olan Startup Weekend bu defa kadın girişimcilerin iş fikirlerini masaya yatırıyor. Startup Weekend Women'da, ekipler 3 gün sürecek bir tekno girişim eğitiminin ardından jüriye yapacakları sunumlarla yarışacaklar. Yarışmak ve dereceye girebilmek için kampın tamamına katılmak ve en az 3 kişilik bir ekip içinde, başlangıç seviyesindeki bir girişim üzerinde çalışmak gerekiyor.

20-22 Eylül tarihlerinde Adana Girişimcilik Merkezi, 27- 29 Eylül tarihlerinde ise İzmir – Urla Coworking özellikle tekno girişimcileri ilgilendiren Startup Weekend – Women etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Katılımcıların üç gün boyunca sürekli ekip çalışmasında olması ve workshoplara katılımı bekleniyor. Ekipler kadın erkek karma olabiliyor, ancak iş fikri sahibi, yani kurucunun kadın olması gerekiyor.

Adana Girişimcilik Merkezi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinliğe tüm Çukurova’dan, İzmir Urla Coworking ev sahipliğindeki Startup Weekend Women ise Estonia E-residency programı desteğiyle, Ege bölgesinden tüm katılımcılar bekleniyor. Kurucusu kadın olan her ekibin kadın erkek karışık da katılabileceği Startup Weekend – Women’da kazanan ekip, 2020’de Singapur’daki finallere katılma şansı yakalayacak! Her iki etkinliğin de organizasyonunu Stage-Co üstleniyor.

İş fikriniz olmasa da bir ekibe dahil olup bu deneyimi yaşamak için başvurulabiliyor. #GLOBALSWWOMEN – Kadın girişimcilere özel Startup Weekend etkinliklerinin, Eylül 2019 boyunca, dünyanın bütün kıtalarındaki 50 şehirde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Startup Weekend Women Finalleri 2020’de Singapur’da gerçekleştirilecek. Finallere tüm ülkelerin birinci ekibinin kurucusu katılabilecek.