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Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretlerine zam!

Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; su sayaçları ayar ücreti 18.3 TL'den, 22 TL'ye çıkarıldı. Elektrik sayaçları ayar ücreti ise (üç fazlı) 12.9 TL'den 15.5 TL'ye çıkarıldı. İşte tamir fiyatı değişen diğer ürünler...

Sozcu.com.tr
08:37 -
Haberler Ekonomi
Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretlerine zam!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tarife, eski tarife karşılaştırıldığında tüm kalem ürünlere ortalama yüzde 20 zam yapılmış durumda.

Daha önce gaz sayaçları tamir ücretleri 14.5 TL ile 431 TL arasında değişirken bu oran yeni tarife ile 17.3 TL ile  517.2 TL olarak belirlendi. Boyama gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak 2018 yılında 11 TL ile 95 TL arasında bir ücret alınırken bu rakam yeni tarifede 13 TL ile 115 TL  olarak belirlendi. İşte yeni yılda geçerli olacak su, elektrik ve doğal gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri…

2018 yılındaki ücret tarifesi ise şöyleydi:

 

Sanayi Teknoloji zam
Son güncelleme: 08:42 27.12.2019
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