Şubat ayında enflasyon yükselecek mi? Ekonomistler cevapladı…

AA Finans’ın TÜİK tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı.

YIL SONU BEKLENTİSİ 15.78

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02’ye düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

AA