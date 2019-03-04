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Şubatta fiyatı en fazla düşen gıda ürünü domates oldu

Tanzim satışların da etkisiyle şubat ayında fiyatı en fazla azalan gıda ürünü domates oldu. İşte tanzim ürünlerin enflasyon üzerindeki etkisi.

Sozcu.com.tr
10:38 -
Haberler Ekonomi
Şubatta fiyatı en fazla düşen gıda ürünü domates oldu

Hükümetin sebze fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışın önüne geçmek için uygulamaya koyduğu tanzim satışlar Türkiye'de gündem oldu.

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tanzim satışların enflasyon canavarına etkisi de görüldü.

Öncelikle Türkiye'de şubat ayı yıllık enflasyonunun yüzde 19.67 ile geçen yılki yüzde 10.26'lık yıllık şubat ayı enflasyonunun çok üstünde çıktı.

EN FAZLA DÜŞEN GIDA ÜRÜNÜ DOMATES OLDU

Bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan gıda ürünü yüzde 14.66 ile domates oldu.

Domates aynı zamanda çocuk kabanının ardından fiyatı en çok düşen ikinci ürün oldu.

Bir önceki aya göre tanzim ürünlerden çarliston biberin fiyatı yüzde 7.35, kuru soğanın fiyatı yüzde 7.17, patlıcanın fiyatı yüzde 6.97 düştü.

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Son güncelleme: android-time 10:40 04.03.2019
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