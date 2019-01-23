Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süleymaniye’ye uçuşlar yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak." dedi.

10:12 -
Haberler Ekonomi
Süleymaniye’ye uçuşlar yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 29 Eylül 2017’de saat 18.00 itibarıyla Irak’ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, “Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde notam yayınladı.” diye konuştu.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018’de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye’den Erbil’e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

AA

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more