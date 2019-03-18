Sunexpress, Boeing siparişlerini iptal etmiyor

Alman Die Welt gazetesi THY ve Lufthansa’nın iştiraki SunExpress havayolunun Boeing 737 MAX uçak siparişinden vazgeçmeyi düşünmediğini bildirdi.

SunExpress CEO’su Jens Bischof, Die Welt’e yaptığı açıklamada, “Boeing’in her konuda bize bilgi vereceğini ve bu uçağı güvenle ve hatasız biçimde çalıştırmamızı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

32 SİPARİŞ VERİLMİŞ

Etiyopya Havayolları’na ait Nairobi seferini yapan 737 MAX 8 tipi uçak Pazar günü kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadı. Kazanın ardından dünyanın neredeyse tüm ülkeleri 737 MAX uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Die Welt, havayolunun uçaktan 32 adet sipariş verdiğini ve 10 adet de opsiyonlu siparişi bulunduğunu bildirdi.

THY 13 Mart itibariyle uçaklarla ilgili soru işareti kaldırılana kadar Boeing 737 MAX’leri uçuştan çekme kararı almıştı.