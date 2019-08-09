Suriye ortaklı kurulan şirket sayısında önemli düşüş

TEPAV’dan yapılan açıklamaya göre, Haziran 2019'da Suriye ortak sermayeli 41 şirket kuruldu. Bu dönemde Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 9,2 milyon TL oldu.

Haziran 2019'da Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Haziran 2018'e göre yüzde 60,6 Suriye ortak sermayesi ise yüzde 56,8 azaldı. Mayıs 2019 ile kıyaslandığında ise Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı yüzde 38,8 Suriye ortak sermayesi yüzde 28,5 azalış gösterdi.

İLK SIRADA İSTANBUL

Haziran 2019'da yabancı ortak sermayeli kurulan 696 şirketin, 41'i (yüzde 5,9) Suriye ortak sermayeli olup yabancı ortak sermayesinin yüzde 4,4'ünü oluşturdu.

Haziran 2019 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'u Mersin, Hatay, Ankara ve Şanlıurfa takip ediyor.

Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise İstanbul ilk sırada yer aldı.

2018’DE BİN 595 ŞİRKET KURULDU

TEPAV ve TOBB’un kayıtlarına göre Türkiye’de 2013 yılında 489 Suriye sermayeli şirket 75 milyon TL’ye, 2014 yılında 1.257 Suriye sermayeli şirket 196 milyon TL’ye, 2015 yılında 1.599 Suriye sermayeli şirket 234 milyon TL’ye, 2016 yılında 1.764 Suriye sermayeli şirket 247 milyon TL’ye, 2017 yılında 1.202 Suriye sermayeli şirket 179 milyon TL’ye, 2018 yılında 1.595 Suriye sermayeli şirket 217 milyon TL’ye kuruldu.

2018 yılında ise sadece İstanbul’da 976 Suriye ortaklı şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 238 milyon 600 bin TL. Söz konusu şirketlerin sermayesinin 151 milyon TL’si Suriyelilere ait.

20 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE VERİLDİ

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Suriyeliler konusunda İçleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak, “Kimse öyle elini kolunu sallayarak gezemez. İstanbul’da gettolaşmanın önüne geçeceğiz. Kimsenin kamu düzenini bozmasına müsaade etmeyeceğiz” demişti. İstanbul Valiliği de harekete geçerek, Suriyelilerin kayıtlı oldukları kentlere gönderileceklerini duyurmuştu.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla Suriyeli göçmenin İstanbul'da bulunduğunu duyurmuş ve “Düzensiz göçle mücadele” eylem planını açıklamıştı.

İstanbul'da kaydı olmayan göçmenler 20 Ağustos'a kadar kayıtlı bulundukları illere geri dönecek.

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