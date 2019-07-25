Suriyeli maliye memurları esnafın ensesinde

Financial Times'ta yer alan bir analize göre Suriye'nin bazı bölgelerinde küçük ve orta ölçekteki işletmeler tekrar iş yapmaya başladı. Bölgede çarklar çok yavaş dönmeye başlarken Suriye Maliye Bakanlığı'nın devletin kasası boşaldığı için bu işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığı ve sürekli olarak yeni cezalar kestiği iddia ediliyor.

‘BULABİLDİKLERİ HER BELGEYİ İNCELEDİLER’

Menbiç'te bir tekstil atölyesi işleten Tarık, “20 kişi büroma geldiler bulabildikleri her belgeyi incelediler” diye konuştu. İşletme sahibi müfettişlerin işletme gelirini olduğundan daha fazla göstererek kendilerine daha yüksek bir gelir vergisi çıkardıklarını iddia ediyor. Patron, “Profesyonel değiller mafya gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

Suriyeli patronlar şu an devlet otoritesinden çekindiklerini vergi cezalarının yağmur gibi yağmaya başladığını anlatıyor. Uzmanlar ülkenin yeniden imarı için devletin çok ciddi nakde ihtiyacı olduğunu söylüyor.

‘ÜLKENİN TOPARLANMASI TEHLİKEYE GİRER’

Levant Enstitüsü'nden Sami Nader hükümetin ülkenin yeniden inşaası için para toplamaya çalıştığını fakat esnafın sermayesinden alınan ek ücretlerin ülkenin toparlanmasını tehlikeye atacağını savunuyor.

2000 yılında göreve gelen Beşar Esad hakkında ülkenin özellikle Sünni iş insanları üzerinde denetimleri sıklaştırdığına yönelik eleştiriler de yapılıyordu.

Suriye şu an ekonomik olarak Rusya, İran ve Çin'den destek görüyor. İran, Suriye'ye petrol alabilmesi için 5 milyar dolarlık kredi açarken ülke özellikle Çinli iş insanlarını yatırım için çekmeye çalışıyor fakat bu çaba yeterli gelmiyor. ABD'nin İran yaptırımları da Suriye'yi zora sokmuş durumda. Suriye ile iş yapan pek çok İranlı iş insanı yaptırımlar dolayısı ile deyim yerindeyse kılını kıpırdatamıyor.

‘HÜKÜMET DAHA FAZLASINI YAPMALI’

2011 yılında Suriye devletinin bütçesi 18 milyar dolarken 2018 yılında bu rakam 9 milyar dolara düşmüş. Devlet memurları arasında rüşvetin ülke genelinde oldukça yaygın olduğu düşünülüyor. Humus Ticaret Odası Başkanı Abdülnasser Şeyh el Fıtıh işlerin yavaş yavaş toparlandığını fakat hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor. Fıtıh, “Yatırım getirecek daha cesur kanunlara ihtiyacımız var” diye konuştu. Bir Suriyeli ithalatçı ülkeye giren tırlardan alınan giriş ücretinin 100 dolardan 800 dolara çıktığını söylüyor. Bazı iş insanları ülkesini terk etmeyen Suriyelilerin farklı bir muamele görmesi gerektiğini ifade ediyor.