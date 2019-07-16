Sürücü adayları başvuru durumlarını sorgulamak için ne yapmaları gerekenleri oldukça merak ediyor. Sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama nasıl yapılır? Bu soru hakkında çeşitli aramalar yapan vatandaşlar, birçok işlemde olduğu gibi sürücü belgesi başvuru sorgulamalarını da e-devlet Kapısı'ndan yararlanabilirler. Ehliyetlerini almak için başvuruda bulunmuş sürücü adaylarının e-devlet'ten nasıl sorgulama yapacaklarını adım adım ayrıntılı bir şekilde anlattığımız haberimize mutlaka göz atın. Sorgulama yapabileceğiniz bir diğer yol ise TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. İşte her iki sorgulama sayfasına ait detaylar…

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet sorgulaması

Vatandaşlar, birçok işlemi kolaylıkla halledebildikleri e-devlet Kapısı'ndan sürücü belgesi başvuru sorgulamasını da yapabiliyorlar. Nasıl mı? Aşağıdaki adımları takip ederek sorgulama sayfasından kolaylıkla işlemini yapabilirsiniz.

– Öncelikle e-devlet'e ait olan https://www.turkiye.gov.tr/nvi-surucu-belgesi-basvuru-durum-sorgu linkine tıklayın.

– Bu linke tıkladığınızda eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız karşınıza kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini bildiren bir sayfa çıkacak.

– Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basın.

– Ardından kimlik doğrulama yani e-devlet'e giriş yapma sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Kimlik doğrulaması için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ile e-devlet şifresidir..

– E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde girip giriş yaptıktan sonra otomatik olarak tekrar sürücü belgisi başvuru durumu sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Burada karşınıza sorgulamayı kimin adına yapacağınıza dair iki seçenek çıkacak.

– Bunlardan ilki kendim için, diğeri vasisi/velisi olduğum kişi için olacak.

– Bu seçeneklerden birini seçip sorgula butonuna bastığınız takdirde sorgulamaya ilişkin sonuçları edinebilirsiniz.

TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorgulaması

Hem başvuru hem de yapılan başvuruların sorgulanması için kullanabileceğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü için adımlar aşağıdaki gibidir.

– Öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/application/index linkine tıklayın.

– Bu sayfada sorgulamalarını yapabilirsiniz.

– Sorgulamaları yapabilmeniz için istenen bilgiler kimlik no, adınız, soyad, doğum tarihinizdir. Ardından başvurularınıza dair bilgileri görebilirsiniz.

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