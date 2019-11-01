Süt Prim Desteği 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü

Süt üreticisine kötü haber! Çiğ süt destekleme primi 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü. Çiftçi 25 kuruştan prim ödemesi yapılmasını beklerken, bakanlık primin Mayıs’tan geçerli olmak üzere 10 kuruşa düşürüldü.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, bu durumun çiftçiyi zor duruma sokacağı belirtildi. TÜSEDAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bütçede para olmaması gerekçesi ile Mayıs ve Haziran aylarına ait süt prim destekleri 10 kuruş olarak ödeneceği haberi bizleri endişelendirdi. Bu durum, zaten sıkıntı çeken süt üreticisini, daha zor bir duruma sokacaktır.

“HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ KÖTÜ ETKİLEMEKTEDİR”

Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen ilk 4 aylık süt destek primi hariç hiçbir ödeme yapılmaması zaten sıkıntıda olan hayvancılık sektörünü çok kötü etkilemektedir.

2018 yılı desteklemeleri ile neredeyse aynı olan 2019 yılı desteklemeleri enflasyon kaynaklı değer kaybını bile karşılamazken süt prim desteklemelerini Mayıs ve Haziran ayları için 25 kuruş yerine 10 Krş/Lt ‘ye düşürülmesi kabul edilebilir değildir.

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Sektör adeta can çekişirken, süt pirim desteklemelerinin %60 azaltılması ile aynı dönemde Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatı için veteriner sağlık sertifikası konusunda Türkiye'yle mutabakat sağlandığını açıklamış olması geleceğe doğru biz üreticileri kaygılandırmaktadır.