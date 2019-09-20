Süte zam bekleniyor!

Üreticinin sattığı soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 2 TL’yi aşması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek” diye konuştu.

2018 yılında 1.70 olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı Mayıs 2019’da 2 TL’ye çıkarılmıştı. Şimdi bir zam daha gelmesi bekleniyor. Üreticinin sattığı süte zam gelmesi marketlerde yaklaşık 5 TL’ye satılan kutu sütün fiyatını da şüphesiz etkileyecek.

AA-SOZCU.COM.TR