Süte zam gelmişti! Bir kötü haber daha

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ sütün litre fiyatını 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 dönemi için 2,3 lira olarak belirlemişti. TÜİK ise bugün Süt ve Süt Ürünleri Üretimi’nin ağustos ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 777 bin 969 ton inek sütü toplandı ve toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 13 ORANINDA AZALDI

Ayrıca ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 365 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 439 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 301 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 arttı.

YOĞURT ÜRETİMİ DE AZALDI

Yoğurt üretimi 107 bin 264 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azalış gösterdi. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,4, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

‘BEKLENEN BİR DURUM’

Süt ve süt ürünlerinde yaşanan bu azalışları ünlü tarı yazarı Ali Ekber Yıldırım geçtiğimiz günlerde sozcu.com.tr'ye yorumlamıştı. Bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yem fiyatları çok arttı. Döviz artınca fiyatlar da artıyor. Yem ham maddesinin yüzde 60'ı dışarıdan geliyor. Artan maliyetler nedeniyle artık vatandaşlar ineklerini kesiyorlar. Süt ürünlerinin azalacağı belliydi.” ifadelerini kullanmıştı.

‘VATANDAŞLAR ARTIK İNEKLERİNİ KESİYORLAR’

Etteki krizin geri dönüp sütü de vurmaya başladığını söyleyen ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “En önemli nedeni yanlış politikalar. Artan maliyetler nedeniyle artık vatandaşlar ineklerini kesiyorlar.” diye konuşmuştu.